Il club canadese, che ha salutato Criscito accoglie un altro calciatore italiano: annunciato l’arrivo del difensore Raoul Petretta dal Kasimpasa.

Un nuovo colpo a tinte tricolori per il Toronto FC. Il club canadese continua a parlare italiano: il nuovo acquisto della società nordamericana è Raoul Petretta, terzino sinistro di chiare origini e passaporto italiani ma nato e cresciuto in Germania.

Il Toronto FC ha annunciato l’arrivo del classe 1997 dal Kasimpasa, club turco in cui militava dalla scorsa estate.

“Il Toronto FC ha annunciato l’ingaggio del difensore Raoul Petretta dal club turco Kasımpaşa Spor Kulübü fino al 2025 con un'opzione per il 2026. Petretta sarà aggregato alla rosa in attesa del ricevimento del certificato di trasferimento internazionale”.

Cresciuto nel Rheinfelden, in Germania, si è trasferito all’età di sei anni al Basilea, dove ha fatto tutta la trafila fino alla prima squadra, con cui ha collezionato 10 goal e 12 assist in 152 presenze tra tutte le competizioni.

Petretta vanta nel suo palmares tre titoli, un campionato svizzero e due Coppe di Svizzera. il classe 1997 ha debuttato anche in campo europeo con la formazione elvetica, collezionato cinque presenze in Champions League 10, in Europa League e tre in Conference nella passata stagione.

La scorsa estate la nuova avventura in Turchia, al Kasimpasa, dopo la lunga militanza al Basilea dal vivaio al debutto tra i ‘grandi’.

Petretta ha vestito la maglia dell’Italia a livello giovanile, fino al debutto con l’Under 21 nell’amichevole contro il Portogallo del 25 maggio 2018.

Il terzino italiano sostituirà il connazionale Criscito, tornato al Genoa e Lucas Petrasso, passato nelle fila dell’Orlando City, ed è il secondo acquisto dopo Matt Hedges, arrivato a parametro zero dall’FC Dallas.

Il difensore classe 1997 sarà il terzo italiano a disposizione di Bradley con Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi. Un altro innesto a tinte tricolori di una squadra che dimostra di voler continuare a pescare calciatori del Belpaese.