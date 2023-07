Il Torino chiude per Tameze: visite mediche a breve

Il giocatore lascia il Verona dopo 3 stagioni e raggiunge il suo vecchio allenatore, Juric: accordo in dirittura d'arrivo tra le due società.

Il Torino continua a muoversi sul mercato. Dopo l'arrivo di Bellanova, ora è vicino all'acquisto dal Verona di Adrien Tameze.

Il centrocampista franco-camerunese lascerà dunque i gialloblu dopo tre stagioni e riabbraccerà l'allenatore con cui forse ha reso meglio: Ivan Juric.

Tameze è arrivato in Italia a gennaio 2020, in prestito dal Nizza, di cui era stato anche capitano, per giocare con l'Atalanta.

L'anno dopo si era trasferito a titolo definitivo al Verona, con cui ha giocato per 102 volte in Serie A, segnando 5 goal.

Ora è pronto a una nuova avventura: sarà un perno del Torino, che sta rimodulando la rosa in vista dell'inizio del prossimo campionato.

In questo senso, la necessità di rimpolpare la mediana, dando muscoli e fisicità, è stata soddisfatta.

Nelle prossime ore Verona e Torino firmeranno i documenti, mentre le visite mediche sono attese per domani.