Il Tempo - Solbakken alla Roma: è tutto fatto, arriverà a gennaio

I giallorossi hanno chiuso l'operazione che porterà a Roma l'attaccante norvegese: arriverà a gennaio (a parametro zero) e firmerà fino al 2027.

Calciomercato chiuso, ma solo apparentemente. Nonostante ci si trovi soltanto ad ottobre, le operazioni procedono - rigorosamente a fari spenti - dietro le quinte, in attesa di sfociare in qualcosa di molto più concreto magari già a partire dalla prossima finestra di riparazione invernale.

Funziona così per tutte le società e, nella fattispecie anche per la Roma. Secondo quanto riportato da 'Il Tempo' i giallorossi avrebbero di fatto messo a segno il primo colpo in vista del prossimo mercato di gennaio.

La società capitolina avrebbe infatti chiuso per Ola Solbakken, attaccante in forza al Bodø/Glimt che vedrà scadere il suo contratto il prossimo 31 dicembre. Un colpo a parametro zero, dunque, per la squadra di José Mourinho che dopo aver finalizzato l'accordo con l'entourage del classe 1998, attende ora le firme su un contratto con scadenza fissata a giugno del 2027.

Il lungo corteggiamento orchestrato in estate dal ds romanista Tiago Pinto è pronto a sfociare nella proverbiale fumata bianca, nonostante l'agguerrita concorrenza da parte del Napoli, evidentemente superata.

Il calciatore del resto - come confermato da 'Il Tempo' - è già stato protagonista di un paio di blitz in terra capitolina: il 3 luglio per prendere maggior confidenza con la città e con l'offerta della Roma e successivamente il 16 con tappa a Villa Stuart per una visita alla spalla.

La speranza, sua e della Roma, è che il prossimo incontro possa essere quello buono per il definitivo nero su bianco e per l'ufficialità.