Il Tempo - Nainggolan sogna il ritorno alla Roma: l'Inter dice no al prestito

Suggestione Nainggolan per la Roma: il belga vorrebbe tornare, dall'Inter fanno sapere che la cessione in prestito non è contemplata.

La decisione di tornare a lasciò tutti di stucco, ma allora pareva la soluzione ideale per ragioni di natura personale: Radja Nainggolan potrebbe sorprendere di nuovo con un'altra presa di posizione che farà certamente piacere ai suoi ex tifosi, quelli della .

Secondo quanto riportato da 'Il Tempo', il centrocampista belga starebbe spingendo per tornare nella Capitale, sponda giallorossa: l'amore per quei colori non si è mai sopito, nonostante una separazione che all'epoca non fu esente da polemiche.

Nainggolan non ha mai fatto mistero del desiderio di indossare nuovamente quella maglia, onorata per quattro anni e mezzo in giro per l' e per l'Europa. Anche Massimo Cellino si è detto convinto che la storia tra il 'Ninja' e la Roma possa vivere un nuovo capitolo.

"Secondo me torna alla Roma, è il suo sogno, è rimasto folgorato dalla città, dall’ambiente. Radja è capace di darti tutto".

Tra il dire e il fare, però, c'è di mezzo l' che è ancora proprietaria del cartellino: da Milano fanno sapere che non esiste l'intenzione di prestare ancora il giocatore, che al 30 giugno avrà un valore residuale a bilancio di 19 milioni.

Altre squadre

Chi vorrà Nainggolan, dunque, dovrà offrire minimo quella cifra che però, per un 32enne, spaventa e non poco. Soprattutto di questi tempi, segnati profondamente dall'emergenza economica.