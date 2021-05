Il Tempo - La Lazio pensa a Mata: è un'idea a costo zero

Mata è un obiettivo della Lazio per l'estate: in scadenza di contratto a giugno col Manchester United, lo spagnolo è a caccia di una nuova avventura.

La scorsa estate era toccato a David Silva vestire i panni del desiderio di mercato della Lazio, un affare che non si è mai concretizzato a causa dell'inserimento della Real Sociedad che ha convinto il 'Mago': quasi un anno dopo, è un altro spagnolo a recitare questo ruolo.

Secondo quanto riportato da 'Il Tempo', sul taccuino del direttore sportivo biancoceleste Igli Tare è finito il nome di Juan Mata, trequartista in scadenza a giugno col Manchester United.

33 anni compiuti il 28 aprile, Mata non rinnoverà con i 'Red Devils' dove ormai è finito fuori dai radar di Solskjaer: per lui solo 14 presenze stagionali condite da 2 goal, peraltro realizzati entrambi in Carabao Cup.

Nel 2021, per quanto riguarda la Premier League, è sceso in campo soltanto per un paio di minuti nel finale di Manchester United-Newcastle del 21 febbraio, prima che un infortunio muscolare lo costringesse al riposo forzato.

Portarlo nella Capitale, però, non sarà semplice come sembra: in Inghilterra Mata guadagna 8 milioni ma, in virtù dello status di futuro svincolato, potrebbe accontentarsi della metà per firmare con l'Aquila.

Il padre-agente chiede un biennale con opzione per un terzo anno: Tare e Lotito ci stanno pensando seriamente e non è da escludere un affondo decisivo nei prossimi giorni. Purché avvenga in fretta, poiché la concorrenza per Mata è abbastanza agguerrita.