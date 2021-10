Il "Superclasico" va ai Millonarios: doppietta di Alvarez, River Plate-Boca Juniors 2-1

Con una doppietta di Alvarez il River Plate conquista il "Superclasico": male il Bona Juniors al Monumental. Due ammonizioni in un minuto per Rojo.

Il River Plate vince il "Superclasico" e balza nuovamente in vetta alla Liga argentina: una gara così non ha mai bisogno di particolari presentazioni, ma in una stagione che non vede, al momento, le due squadre appaiate in classifica, tre punti pesano ben oltre la tradizione.

Al 15' cambia subito la gara: Rojo prima interviene in scivolata su Romero, quindi in gamba tesa su Palavecino. Tutto in un minuto: primo e secondo giallo, espulsione record e Boca Juniors in 9 uomini.

Al 25' River Plate in vantaggio, grazie a un destro splendido di Alvarez dai 25 metri che sorprende Rossi per l'1-0: gara in discesa e superiorità numerica, al Monumental la partita sembra scritta.

Al 43' cross tagliato dalla destra per l'inserimento ancora una volta di Alvarez che con un tocco con il piatto spedisce la palla all'angolino per il 2-0.

Nella ripresa diverse occasioni per i "Millonarios" per dilagare, ma all'ultimo minuto di recupero è Zambrano che insacca per il Boca Juniors, accorciando il risultato: ma non c'è più tempo. Il "Superclasico" va al River Plate.