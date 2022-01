Il sogno di Gatti: dai mercati generali alla Juventus

Dopo gli acquisti di Vlahovic e Zakaria, chiamati ad impreziosire sin da subito lo scacchiere a disposizione di Massimiliano Allegri, la Juventus non si ferma soltanto al presente, ma lavora già in ottica futura. In tal senso, infatti, va letto il blitz bianconero nei confronti di Federico Gatti, il difensore del Frosinone bloccato dai vertici bianconeri vincendo la concorrenza, tutta in salsa piemontese, da parte del Torino.

La società zebrata ha impresso l'accelerata decisiva nel penultimo giorno di calciomercato invernale, con il calciatore classe 1998 che potrà comunque completare l'annata 2021-2022 agli ordini del club ciociaro.

Cresciuto nel settore giovanile dell'Alessandria, nel giro di pochi anni si è reso protagonista di una rapida scalata che lo ha condotto verso il secondo piano del calcio nostrano: Pavarolo, Verbania e Pro Patria, prima del passaggio al Frosinone perfezionato la scorsa estate. Al suo primo in anno in serie cadetta, il centrale piemontese ha mostrato da subito grande adattamento e nessun timore reverenziale nei confronti della categoria: da quando gioca al 'Benito Stirpe', il classe 1998 ha già disputato 19 partite - tra campionato e Coppa Italia - mettendo a referto 3 goal e 1 assist.

L'articolo prosegue qui sotto

Una progressione inesorabile per un ragazzo che fino a pochi anni fa faceva del calcio un mezzo per arrotondare lo stipendio percepito con i suoi precedenti lavori, come raccontato dallo stesso calciatore a 'La Gazzetta dello Sport':

"Ho lavorato anche ai mercati generali, poi ho fatto il muratore, il serramentista, o riparavo tetti. Mi alzavo all’alba, anche con il gelo: era durissima. Ma è stato molto formativo. Lavoravo e giocavo per arrotondare, poi quando mio padre è rimasto disoccupato è arrivata la spinta in più: aveva fatto tanti sacrifici per me e dovevo ricambiare. La famiglia è tutto".

Fatica e gavetta, dunque. A fare da tessuto connettivo di tutto il suo percorso, da calciatore e non solo. Una lunga e tortuosa tratta che lo ha condotto verso la Juve, della quale Gatti confessa di ispirarsi ad un suo esponente decisamente di spicco: Giorgio Chiellini.

"Chiellini è il calciatore a cui mi ispiro, per la sua mentalità: anche lui non molla mai".

Tra una manciata di mesi, il capitano bianconero diventerà suo compagno di squadra.