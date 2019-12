Il Siviglia piomba su Izzo: osservatori contro il Verona

Armando Izzo è finito nel mirino del Siviglia, anche se per il Torino è un titolarissimo. Lo riporta 'AS', che annuncia l'interesse andaluso.

Armando Izzo potrebbe dover decidere a gennaio se restare al o se provare una nuova avventura, magari all'estero. Dopo un paio di stagioni da assoluto protagonista in , infatti, il difensore granata è finito nel mirino del .

Come riportato da 'AS', infatti, Izzo è sulla lista del Siviglia per il mercato di gennaio, in vista dela seconda parte di stagione, dato che la squadra sta ben impressionando in (occupa il 3° posto alle spalle di e ).

Ci sarebbero già stati degli osservatori del Siviglia, in missione 'segreta', allo stadio Bentegodi durante la partita tra Hellas e Torino.

Al momento non è ancora partita nessuna vera e propria trattativa, anche perché il difensore ha da poco rinnovato il suo contratto fino al 2024.