Il Senegal corre ai ripari dopo i problemi di Jakobs: convocato N'Diaye

Dopo il ko di Mané e i problemi burocratici di Jakobs, il ct Cissé convoca il terzino dell'Anderlecht che nella giornata di sabato si è sposato.

Il Senegal ha deciso di sfruttare le ultime ore disponibili per apportare le ultime modifiche all'interno della lista dei convocati per i Mondiali in Qatar.

Dopo la cocente delusione relativa al forfait di Sadio Mané, la nazionale guidata da Aliou Cissé ha dovuto fare i conti anche con i problemi di Ismail Jakobs.

Nessun infortunio all'ordine del giorno, bensì problemi di natura burocratica legati ad un ritardo nell'invio della documentazione necessaria alla registrazione del cambio di nazionalità.

Jakobs, infatti, è nato in Germania e dopo aver giocato nelle giovanili tedesche, dallo scorso settembre si era unito alla selezione senegalese. Per il momento rimarrà all'interno del gruppo, come confermato da Cissé in conferenza stampa:

"Spero che Jakobs si unisca a noi per la nostra prossima partita. Consideriamo tutti gli scenari. Puntiamo su una certa versatilità, il che significa che non avremo problemi a sostituire Ismail Jakobs".

Un ulteriore intoppo sulla tabella di marcia che ha convinto il ct Aliou Cissé a convocare Moussa N'Diaye.

Per il terzino classe 2002 di proprietà dell'Anderlecht - con un passato nella squadra riserve del Barcellona e nell'Aspire Academy Senegal in Qatar - è un susseguirsi di forti emozioni.

Il giovane laterale, infatti, dopo essersi sposato nella giornata di sabato, si appresta ora a volare in Qatar per coronare il suo sogno mondiale.