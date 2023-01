Il San Luca lo esonera, Cozza non ci sta: "Nessuna comunicazione ricevuta, mi presenterò a dirigere la squadra"

L'ex Reggina risponde all'annuncio del suo club: "Nessuna comunicazione ricevuta, essendo ancora l’allenatore in carica mi presenterò in panchina".

Sta facendo discutere quanto accaduto al San Luca formazione che milita nel campionato di Serie D.

Il club calabrese ha annunciato l'esonero dell'allenatore Francesco Cozza attraverso un comunicato apparso sulla pagina Facebook del club.

"ASD San Luca 1961 comunica ufficialmente che Francesco Cozza è stato sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra. La squadra sarà affidata a temporaneamente a Pasqualino Canonico".

Tuttavia il tecnico, nonché ex calciatore della Reggina, ha fatto sapere di non aver ricevuto alcuna notifica riguardante il licenziamento dal ruolo guida tecnica della squadra, confermando - attraverso un comunicato - la volontà di presentarsi in panchina per dirigere i suoi ragazzi nella prossima partita di campionato contro il Catania:

" Salvo ricevere immediata comunicazione, essendo ancora l’allenatore in carica mi presenterò a testa alta a dirigere la squadra.

" Per correttezza nei confronti di chi mi segue e mi stima e soprattutto nei confronti dei tifosi del San Luca che mi hanno sempre manifestato il loro supporto, tengo a precisare che ad oggi, nonostante abbia anche sollecitato per via formale la notifica del provvedimento, non ho ricevuto da parte della società ASD San Luca 1961 alcuna comunicazione ufficiale dell’esonero da loro proclamato esclusivamente sulla pagina Fb “.

Il mistero, dunque, si infittisce, con il club che si era già cautelato nominando Pasquale Canonico come nuovo tecnico ad interim.