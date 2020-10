Il Saint-Etienne rinuncia a Niang: "Intervenuti troppi agenti"

M'Baye Niang non vestirà la casacca del Saint-Etienne come comunicato dal club: "L'intervento di diversi agenti ha reso impossibile l'operazione".

Gli agenti sono parti integranti delle trattative, il 'trait d'union' tra società e giocatori: a volte, però, il loro intervento può risultare deleterio per il buon esito del trasferimento e questo è esattamente ciò che è successo in .

M'Baye Niang era ad un passo dal che aveva trovato l'accordo economico sia col che col giocatore: 'Les Verts' hanno però interrotto i discorsi sul più bello, come annunciato in questa nota.

🔴 L’#ASSE a décidé de renoncer au recrutement de M’Baye Niang. Un accord avait pourtant été trouvé avec le Stade Rennais et le joueur. Mais l’intervention de plusieurs agents a rendu impossible la finalisation de l’opération. — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) October 10, 2020

"Il Saint-Etienne ha deciso di rinunciare all'acquisto di M'Baye Niang. E' stato invece raggiunto un accordo col Rennes e col calciatore. L'intervento di diversi agenti ha però reso impossibile portare a termine l'operazione".

Niang aveva addirittura svolto le visite mediche, superandole brillantemente, ma sarà costretto a rimanere al Rennes che, in questo momento, si trova al comando del campionato in coabitazione col .

Il tutto è avvenuto a mercato ufficialmente chiuso: anche in Francia il limite era fissato per il 5 ottobre ma, la presenza di una regola che rende possibili i trasferimenti oltre la data di chiusura della sessione (a patto che il giocatore militi in o Ligue 2), avrebbe permesso al Saint-Etienne di avere un nuovo rinforzo per il suo attacco. Che però non arriverà.