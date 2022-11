Il ritorno di Vlahovic: un goal e due assist contro il Bahrain

L'attaccante della Juve brilla contro il Bahrain: entra al 46', fornisce l'assist a Tadic al 50' e al 51' trova il 3-1. Poi altro assist per Jovic.

Dusan Vlahovic si prepara nel migliore dei modi per affrontare i primi Mondiali della sua carriera. L'attaccante della Juventus è stato assoluto protagonista nell'ultimo test amichevole che ha visto la Serbia vittoriosa per 5-1 contro il Bahrain. Ultimo esame prima del debutto ufficiale in Qatar.

ll centravanti classe 2000, superati gli ormai noti problemi di pubalgia che l'hanno frenato nell'ultimo periodo in bianconero è entrato in campo nella ripresa e ha lasciato subito il segno.

Il Ct Stojkovic l'ha inserito dopo al posto di Zivkovic appena dopo l'intervallo e l'ex attaccante della Fiorentina ha impiegato cinque minuti per sfornare l'assist vincente a beneficio di Tadic, autore del provvisorio 2-1.

Poi, dopo appena un giro d'orologio, è toccato proprio a Vlahovic trovare la via del goal e realizzare il suo nono centro con la maglia della Nazionale.

𝗗𝗩 🤝 𝗗𝗧 pic.twitter.com/oQ8p6ap7L2 — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) November 18, 2022

Morale della favola: ingresso in campo al 46', assist al 50' e goal al 51'. Prima del secondo assist di giornata - con Jovic a beneficiarne - maturato proprio nei secondi finali di gara.

Valore dell'avversario a parte, è sicuramente il modo migliore per prepararsi all'esordio di fuoco che vedrà la Serbia opposta al Brasile nella prima giornata del gruppo G. Farlo con un Vlahovic in più nel motore - non può che rappresentare un valore aggiunto.