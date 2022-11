Il rilancio del Porto: da ultimo a primo in quattro giornate di Champions League

A 0 punti dopo due partite del girone, gli uomini di Conceiçao hanno ingranato una marcia inarrestabile prendendosi la vetta della classifica.

Nel calcolo delle probabilità, le chance di qualificazione agli ottavi di Champions League dopo due sconfitte in altrettante partite di inizio girone sono piuttosto basse.

Il Porto ha però smentito la statistica, andandosi non solo a prendere il pass per la fase a eliminazione diretta ma addirittura facendolo da prima in classifica.

La campagna europea dei Dragoni era partita piuttosto male: sconfitta in casa dell'Atletico Madrid e umiliazione a Oporto per mano del Brugge, uscito vincitore per 4-0.

Ultimo posto in classifica e differenza reti in ampio passivo. Due elementi che difficilmente fanno rima con qualificazione.

La squadra di Conceiçao però non si è data per vinta e ha iniziato a risalire la china partita dopo partita. La prima a farne le spese è stata il Bayer Leverkusen, travolto sia all'andata (2-0) che al ritorno (3-0).

Poi è arrivato il momento di restituire il favore a Brugge e Atletico Madrid, sconfitti con gli stessi risultati che avevano inflitto ai biancoblu: rispettivamente 2-1 e 4-0.

Un totale di 12 punti guadagnati, frutto di 11 goal fatti e appena uno subito, che valgono al Porto il primo posto in classifica e la possibilità di avere un sorteggio magari più favorevole agli ottavi di finale.

Merito non solo della prolificità del reparto offensivo, con l'iraniano Taremi assoluto protagonista con 5 reti realizzate, ma anche della solidità difensiva.

Protagonista assoluto di questo pazzo girone del Porto è stato il portiere DiogoCosta , in grado di parare ben 5 rigori (di cui uno ripetuto) nel corso della fase a gironi.

Chiunque incontrerà i Dragoni agli ottavi è avvisato. Arrivare al turno successivo sarà un'impresa molto più difficile del previsto.