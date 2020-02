Il Rennes ci prova: vuole Wenger come presidente

La società francese sta pensando seriamente al connazionale come numero uno del club e direttore sportivo.

Da quando ha lasciato l' , nel 2018, si è parlato di un suo ritorno nelle più svariate squadre mondiali. Dal possibile ingaggio nel campionato giapponese, suo ex grande amore, ad un clamoroso nuovo corso con i Gunners. Ora, Arsene Wenger è accostato al : nel ruolo di presidente.

A lanciare la bomba è l'Equipe, che evidenzia come il Rennes abbia pensato a Wenger come nuovo numero uno. Operazione non di facciata secondo il quotidiano transalpino, con l'Arsenal che avrebbe anche il ruolo di direttore sportivo, per un controllo totale della squadra.

La famiglia Pinault ha detto addio all'ex presidente Oliver Letang qualche settimana fa, senza che sia stata annunciato il perchè di tale decisione. Da allora si stanno facendo diverse valutazioni e Wenger è una di queste in virtù della sua esperienza nel calcio internazionale.

Wenger, che ha allenato l'Arsenal per 22 anni riuscendo a vincere un campionato da imbattuto, scoprendo grandi talenti per poi lottare sempre meno per i grandi trofei stagionali, dopo l'addio a Londra ha svolto il ruolo di opinionista e dirigente FIFA.