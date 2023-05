Il PSG è campione di Francia: Messi firma record e titolo

Il PSG pareggia sul campo dello Strasburgo e vince la Ligue numero 11 della sua storia: Messi diventa il miglior marcatore nei top 5 campionati.

Un goal di Lionel Messi non basta al PSG per piegare lo Strasburgo, ma è sufficiente per consegnare ai parigini il titolo della Ligue 1.

Un successo storico quello della squadra di Galtier che diventa la squadra francese ad aver vinto più volte il titolo della massima serie: il Saint-Etienne, fermo a 10, è stato ufficialmente staccato. Il PSG vince la massima serie francese per l'11esima volta nella sua storia.

Nella sfida decisiva sul campo dello Strasburgo, al PSG sarebbe bastato persino un pareggio per mettere le mani sul campionato e così, puntualmente, è stato.

Dopo un primo tempo senza grossi sussulti, a spezzare l'equilibrio nella ripresa ci ha pensato la proverbiale 'connection' Mbappè-Messi. A mezz'ora dal traguardo, infatti, il fuoriclasse francese ha spianato la strada alla 'Pulce' che ha superato Sels siglando il goal che lo rende il miglior marcatore di sempre nei top 5 campionati europei con un bottino da 496 reti complessive.

Al 79', invece, è arrivato il pareggio firmato dal grande ex Kevin Gameiro. Goal che cambia il risultato, ma non la storia di questo campionato: il PSG è campione di Francia con una giornata d'anticipo. Nulla da fare per il Lens che vede definitivamente svanire il suo sogno.