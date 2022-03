Il Portogallo perde pezzi: Ruben Neves ko, playoff a rischio

Brutte notizie per la nazionale portoghese e per il ct Fernando Santos. Ruben Neves rischia di non poter prendere parte al playoff decisivo per la qualificazione ai Mondiali.

Il centrocampista del Wolverhampton ha lasciato il campo dopo appena 25 minuti di gioco nella sfida contro il Leeds persa in campionato.

Per lui problemi al ginocchio che lo hanno portato alla sostituzione immediata malgrado l'intervento dello staff medico sul terreno di gioco.

L'articolo prosegue qui sotto

Un'altra defezione per Santos, costretto a rinunciare già a Semedo, Renato Sanches e Ruben Dias per problemi fisici.

Anche Neves era tra i convocati del Portogallo, che sarà impegnato la settimana prossima nella semifinale dello spareggio contro la Turchia per accedere a Qatar 2022.

In caso di passaggio del turno, i portoghesi affronteranno la vincente tra Italia e Macedonia del Nord.