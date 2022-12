Il Portogallo è fuori dai Mondiali: Ronaldo lascia il campo in lacrime

Il percorso mondiale dei lusitani si chiude ai quarti al cospetto del Marocco: nulla da fare per CR7 che lascia il campo in lacrime.

Il percorso mondiale del Portogallo si chiude ai quarti di finale. I lusitani salutano la massima rassegna iridata arrendendosi al cospetto del Marocco, trascinato dal goal partita di En-Nesyri.

Nulla da fare, dunque, per Cristiano Ronaldo che vede sfumare - verosimilmente - l'ultima possibilità di portare la sua Nazionale sul tetto del Mondo. Il cinque volte Pallone d'Oro - partito ancora dalla panchina e entrato al 51' - non è riuscito a lasciare il segno.

Il numero 7, dopo il triplice fischio finale, ha abbandonato il terreno di gioco letteralmente disperato, avviandosi in lacrime verso gli spogliatoi.

Lacrime che, a questo punto, sanno di resa. Per Ronaldo - che compirà 38 anni il prossimo 5 febbraio - la spedizione in Qatar rischia seriamente di essere l'ultima.

E pensare che il suo percorso era iniziato sotto i migliori auspici: il suo goal al Ghana - il primo dei portoghesi al Mondiale - gli aveva permesso di diventare l'unico giocatore della storia ad andare a segno in cinque edizioni differenti della Coppa del Mondo.

Tutto sembrava scorrere nel verso giusto, a maggior ragione dopo il match contro l'Uruguay dove Ronaldo non è riuscito a trovare il bersaglio grosso, ma la doppietta di Bruno Fernandes è valsa il pass per gli ottavi.

Poi è arrivata la sfida alla Corea del Sud, macchiata dal gesto di stizza di CR7 al momento del cambio. Un frame che ha fatto parecchio discutere e che, di fatto, ha in un certo senso compromesso il suo torneo.

Da quel momento, l'ex Juve e Real Madrid non è più sceso in campo con i gradi da titolare. E' successo agli ottavi contro la Svizzera, e il ritornello si è ripetuto anche quest'oggi contro il Marocco.

Il tutto per un finale intriso di grande amarezza per un calciatore che che si era affacciato al torneo dopo il terremoto che l'ha portato alla separazione dal Manchester United.

Il Mondiale avrebbe dovuto rappresentare ben altro per lui. La grande vetrina per dare la caccia all'ultimo grande traguardo non ancora raggiunto in carriera e invece quello che rischia seriamente di essere il suo ultimo tentativo si è chiuso malamente. Quasi da comprimario. Parola che associata ad uno come lui, fa un certo effetto.