Il Parma saluta la Coppa Italia: il Lecce sbanca il Tardini 3-1

I salentini passano il turno in Coppa Italia imponendosi per 3-1 in rimonta sul campo del Parma: decisiva la doppietta di Coda e la rete di Tuia.

La prima sorpresa dei trentaduesimi di Coppa Italia arriva dallo Stadio Tardini: il Lecce si impone sul campo del Parma con un netto 3-1 e prosegue il proprio percorso in coppa nazionale. Inizia con un pesante tonfo interno l'avventura sulla panchina emiliana del nuovo tecnico Enzo Maresca, chiamato al pronto riscatto già tra cinque giorni nell'esordio in Serie B sul campo del Frosinone. Con Buffon out e Colombi titolare tra i pali, i ducali erano passati addirittura in vantaggio grazie al sigillo di Brunetta al 7', ma il vantaggio lampo è stato vanificato dopo appena due giri di lancette quando Olivieri ha propiziato il pari di Coda. Scelti da Goal Guida TV: dove vedere tutto il calcio in diretta TV e streaming

Calendario Serie A 2021/2022: prima giornata, big match e gare da seguire Torna a regnare l'equilibrio in quel di Parma, ma a meno cinque dal break sbuca Tuia, sulla traccia di Majer, che di testa firma il clamoroso sorpasso in salsa leccese. Nella ripresa il Parma prova a risalire la china ma è nuovamente Coda a spegnere le speranze con il piazzato dell'1-3. E' il goal che mette il lucchetto alla sfida. Il Lecce vola ai sedicesimi, per il Parma è già tempo di risintonizzarsi sul campionato. IL TABELLINO PARMA-LECCE 1-3 Marcatori: 7' Brunetta, 9' e 76' Coda, 40' Tuia PARMA: Colombi, Gagliolo, Iacoponi D., Brunetta, Vazquez, Juric, Benedyczak (70' Inglese), Sohm, Osorio, Valenti (72' Balogh), Man (60' Tutino) LECCE: Gabriel, Vera, Lucioni, Coda, Olivieri (60' Paganini), Tuia, Helgason (60' Strefezza), Gendrey (81' Calabresi), Blin, Majer (81' Björkengren), Hjulmand (88' Rodriguez). Arbitro: Serra Ammoniti: Gendrey (L), Calabresi (L), Sohm (P) Espulsi: -