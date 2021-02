Il Parma ha il suo attaccante: ecco Pellè

Ultime ore di calciomercato frenetiche per il Parma, che oltre al giovane Zirkzee prende un attaccante d'esperienza: fatta per il ritorno di Pellè.

Caccia all'attaccante. Ultime ore di calciomercato decisamente frenetiche per il Parma, che è stata una delle società più attive nelle ultime ore di trattative.

Il club infatti, oltre al giovane Zirkzee, ha trovato una punta d'esperienza considerati i problemi di Inglese e la sterilità di Cornelius.

Secondo 'Sky Sport' ha chiuso per lo svincolato Graziano Pellè, che tornerà in Italia dopo l'avventura cinese e nelle scorse settimane era stato accostato a Inter e Juventus. I gialloblù trovano una punta esperta che può garantire i goal per arrivare alla salvezza: firmerà fino a fine stagione.

Inizialmente il nome che circolava era quello di Gianluca Scamacca, attaccante di proprietà del Sassuolo ma attualmente in prestito al Genoa ed a lungo seguito pure dalla Juventus rimasto in Liguria.

Sfumata anche l'idea di José Maria Callejon, che la Fiorentina non ha lasciato partire. Pellè, invece, sta per diventare realtà.