Il Nottingham Forest acquista ancora: preso Gustavo Scarpa, arriverà a gennaio

Dopo aver rivoluzionato la rosa in estate, con l'arrivo di 22 volti nuovi, il Forest si muove per il mercato invernale: contratto di 3 anni e mezzo.

Tu chiamala, se vuoi, ingordigia. Il Nottingham Forest, approfittando della pausa per i Mondiali, ha già ricominciato a fare mercato. E in vista di gennaio ha annunciato ufficialmente un altro acquisto: quello di Gustavo Scarpa, trequartista mancino proveniente dal Palmeiras, che ha firmato un contratto di tre anni e mezzo, fino al 30 giugno 2026.

28 anni (ne compirà 29 a inizio gennaio), giocatore tra i migliori dell'ultimo Brasileirão vinto proprio dal Palmeiras, Scarpa si prepara a vivere la sua prima avventura europea. Arriva al Forest a parametro zero, considerato che il suo contratto con il Verdão scadrà alla fine di dicembre. Con gli inglesi aveva già firmato un precontratto la scorsa estate.

"Sono molto felice di essere qui, per me è un sogno - ha detto Scarpa, come si legge sul sito ufficiale del Nottingham Forest - È una nuova sfida e non vedo l'ora di iniziare. Giocare in Europa è sempre stata un'ambizione sin da quando ero un ragazzino: ora il mio sogno è giocare in Premier League.

Sono un giocatore tecnico, ma negli ultimi anni ho sviluppato il mio gioco anche dal punto di vista difensivo. Sono uno che si impegna molto, un lavoratore, e non vedo l'ora di iniziare".

Nottingham Forest is delighted to announce the transfer of Gustavo Scarpa. ✍️ #NFFC | #BemVindoScarpa 🇧🇷 — Nottingham Forest FC (@NFFC) December 4, 2022

Ecco: non è un caso che, nei giorni in cui le migliori nazionali del mondo si danno battaglia in Qatar, proprio il Nottingham Forest si proponga già come uno dei club più attivi in vista della riapertura del mercato a gennaio. Perché già qualche mese fa il numero di giocatori portati al City Ground è stato molto alto. Enorme, anzi. Quasi spropositato.

Da Awoniyi a Renan Lodi, passando per Aurier e l'ex atalantino Freuler, in estate il Nottingham Forest ha preso 22 giocatori, molti dei quali dal curriculum brillante. Praticamente una rosa intera. Però i risultati non sono arrivati: la squadra di Steve Cooper - che a inizio ottobre ha rinnovato fino al 2025 nonostante un complicato avvio di campionato - è infatti terzultima. E, se la Premier League si concludesse oggi, farebbe ritorno in Championship dopo appena una stagione.

Nonostante qualche guizzo, come l'1-0 al Liverpool di ottobre, il Forest ha faticato ad amalgamare tutti i volti nuovi della rosa. Però ha deciso di perseguire nel proprio intento: acquistare e ancora acquistare. Tenendo fede al precontratto firmato da Gustavo Scarpa a luglio e affidandosi anche al brasiliano per provare a risalire la china.