Il Newcastle ha chiuso per Gordon: affare da oltre 50 milioni di euro

I Magpies hanno chiuso per il classe 2001 che si appresta a lasciare l'Everton: nel weekend sono previste le visite mediche e la firma del contratto.

Nella graduatoria dei colpi invernali più onerosi in Premier League, si iscrive anche il Newcastle.

I Magpies hanno di fatto chiuso l'operazione che vestirà di bianconero Anthony Gordon. Il centrocampista inglese lascia all'Everton - club che l'ha formato e lanciato tra i professionisti - per approdare al St. James' Park.

Per sbloccare la trattativa ci è voluto un assegno da oltre 50 milioni di euro, oltre alla ferma volontà del calciatore classe 2001 che non aveva preso parte agli ultimi allenamenti con i Toffees proprio per accelerare le operazioni.

Nel weekend il calciatore raggiungerà Newcastle upon Tyne per sottoporsi al tradizionale rituale delle visite mediche, prima di porre la firma sul contratto che lo legherà al club allenato da Marsch.

Gordon saluta dunque l'Everton dopo aver collezionato 78 presenze ufficiali, 7 goal e 8 assist.