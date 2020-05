Il Newcastle fa sul serio: ora punta Coutinho

Pochettino, prima scelta del Newcastle, vorrebbe riavere con sè Coutinho: il Bayern non lo riscatterà, il Barcellona non vuole svenderlo.

Allegri o Pochettino in panchina, ma non solo. Come fecero a suo tempo il , il e il , il è pronto a sconvolgere il calciomercato europeo se dovesse passare al gruppo saudita che sta valutando l'acquisizione del club inglese. Ora spunta anche Coutinho.

E' il Mundo Deportivo, quotidiano vicinissimo al , ad evidenziare come Coutinho sia prepotentemente finito nel mirino del Newcastle per la prossima stagione. Attualmente in prestito al , il giocatore brasiliano non sarà riscattato dal club tedesco e tornerà in nei prosismi mesi.

Pochettino è la priorità per il Newcastle e il tecnico argentino ha di fatto avuto Coutinho ai tempi dell' , cercando spesso di portarlo nuovamente sotto di sè ai tempi del , senza riuscirci. Dovesse approdare in bianconero tornerà alla carica, come prima richiesta alla società.

Per la cessione di Coutinho, il Barcellona, non intenzionato a tenerlo, cerca di ottenere almeno 80 milioni, visti i 120 spesi per acquistarlo dal . La società catalanta è ampiamente delusa dall'operato dell'ex , ma non vuole ovviamente svenderlo, sopratutto vista la crisi economica legata ai problemi causati dal coronavirus.

L'ingresso in campo di un nuovo club ricchissimo potrebbe però fare la fortuna di diversi club europei, tra cui appunto un Barcellona che a meno di sorprese non lavorerà su un mercato faraonico in vista della prossima annata. Impossibile però vederlo andare via per 30 o 40 milioni.

Arrivato in lo scorso gennaio, Coutinho ha messo insieme otto goal e sei assist, risultando essenziale per il Bayern. Un colpo da novanta che costa però troppo anche per il Bayern, contento del brasiliano ma lontano anni luce dal suo riscatto. Il ritorno in Premier, dopo l'idea Chelsea, è sempre più probabile.