Il Newcastle ci prova: contattato Allegri, club vicino al cambio di proprietà

Massimiliano Allegri potrebbe allenare in Premier League dalla prossima stagione: lo ha cercato infatti il Newcastle, con un progetto ambizioso.

Mentre la stagione in tutta Europa è ferma a causa del coronavirus, c'è chi ne approfitta per programmare il futuro. E' il caso del , che vuole risorgere e riportare la squadra (club storico d' ) ai fasti di un tempo e al ritorno in Europa.

Per farlo prima di tutto sta cambiando proprietà. Il discusso numero 1 attuale, Mike Ashley, sta per vendere la società: il Newcastle finirà nelle mani del fondo saudita (PIF), controllato dal principe Mohammed bin Salman. Il prezzo di vendita dovrebbe essere di circa 300 milioni di sterline.

Ed il primo colpo della nuova proprietà potrebbe riguardare la panchina: il Newcastle ha infatti già contattato Massimiliano Allegri, senza panchina da ormai quasi un anno e ancora legato alla da un contratto che scadrà a fine giugno.

Altre squadre

All'ex allenatore della Juventus sarebbe stato promesso anche un calciomercato ricco, che dovrebbe portare al St James' Park giocatori di livello internazionale, almeno un paio.

Ricordiamo che Allegri è ormai da tempo vicino alla Premier League, con le solite voci che lo hanno voluto in orbita e negli ultimi mesi al , prima dell'arrivo di Mourinho.