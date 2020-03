Il Napoli torna su Immobile: "Lo volevano già nel 2016"

Prima dello stop causa Coronavirus stava vivendo la migliore stagione della sua carriera con l'obiettivo concreto di superare il record di goal fissato da Gonzalo Higuain qualche anno fa, ovvio quindi che Ciro Immobile attiri l'interesse dei grandi club.

Anche se in realtà, come rivelato dal suo agente Alessandro Moggi a 'Radio Kiss Kiss', Immobile è da tempo nel mirino delle migliori squadre italiane. A partire dal .

"Che Giuntoli sia un assoluto estimatore di Immobile non c’è dubbio, tant’è che voleva portarlo al Napoli quando Ciro era in uscita dal . Mi sembra difficile pensare ad un direttore sportivo che non stima un calciatore come Ciro, che è stato incredibile negli ultimi cinque anni".