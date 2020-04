Il Napoli sogna Rakitic: primi contatti con gli intermediari

Ivan Rakitic non rientra più nei piani del Barcellona e potrebbe sbarcare in Italia. Sul croato ci sarebbero anche Lazio e soprattutto Napoli.

Ivan Rakitic potrebbe giocare in nella prossima stagione. Il centrocampista croato, 32 anni compiuti a marzo, non rientra più nei piani del e in estate lascerà quasi sicuramente i blaugrana.

Dopo gli abboccamenti dei mesi scorsi con la ora secondo 'Radio Kiss Kiss' ci sarebbero da registrare i primi contatti tra gli intermediari di Rakitic ed il .

Il croato, d'altronde, sarebbe un profilo di grande esperienza internazionale in grado di innalzare il livello della rosa di Gattuso. Ma per acquistarlo ci sarà da battere una folta concorrenza anche interna.

Altre squadre

Rakitic infatti piace molto alla di Lotito, specie se come sembra i biancocelesti riusciranno a qualificarsi alla prossima .

Come detto restano ovviamente da capire i margini economici di un'operazione del genere sia per quanto riguarda il costo del cartellino che per l'ingaggio da corrispondere a Rakitic. Napoli e Lazio però ci pensano, seriamente.