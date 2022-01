Il Napoli ritrova Osimhen: convocato dopo due mesi

Il Napoli riabbraccia finalmente Osimhen, a due mesi dal terribile infortunio al volto rimediato nel duello aereo con Skriniar a San Siro il 21 novembre: il nigeriano è stato convocato da Spalletti per la trasferta in programma domani al 'Dall'Ara' di Bologna.

Ecco l'elenco completo dei convocati azzurri.

Portieri: Idasiak, Marfella, Meret;

Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Tuanzebe, Zanoli;

Centrocampisti: Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Vergara, Zielinski;

Attaccanti: Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano.

Naturalmente, qualora dovesse essere impiegato, il nigeriano giocherebbe con un'apposita maschera protettiva creata ad hoc per il tipo di problema al viso, che ha richiesto una lunga fase di studio per garantire al meglio una totale copertura della zona interessata.

Le buone notizie per Spalletti arrivano anche da Mario Rui e Zielinski, entrambi da poco guariti dal Covid-19 e regolarmente presenti in lista: il tecnico toscano aveva così parlato dell'eventuale presenza del polacco in conferenza stampa.

"Zielinski si è allenato a casa in questi giorni, se domani supererà gli esami post-Covid potrebbe raggiungerci a Bologna".