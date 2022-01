Il Napoli piomba su Tagliafico: avviati i contatti con l'Ajax

Tra le priorità del Napoli nel mercato di gennaio c'è quella di rinforzare la fascia sinistra. Il club partenopeo sta monitorando il mercato e continua la ricerca del profilo giusto per rinforzare la corsia mancina. Nelle ultime ore la società di De Laurentiis ha avviato i primi con l'Ajax: nel mirino c'è Nicolas Tagliafico.

Come riferisce 'Sky Sport', dopo l'interesse registrato nell'agosto 2020 gli 'Azzurri' sono tornati sull'esterno argentino classe 1992 in forza al club olandese. Tagliafico ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2023, ma al momento la trattativa appare complicata. L'Ajax non vuole, infatti, privarsi dell'ex Independiente e Banfield.

Dopo i contatti delle scorse ore, Napoli e Ajax si riaggiorneranno a metà della prossima settimana, con la società di De Laurentiis che proverà a capire la reale fattibilità dell'operazione.

Arrivato ad Amsterdam a gennaio 2018, Tagliafico ha collezionato in quattro anni con la maglia dell'Ajax 152 presenze condite da 14 goal e 20 assist. Vincitore della Coppa America con la sua Argentina la socrsa estate e della Copa Sudamericana con l'Independiente nella stagione 2016/2017, il 29enne ha già conquistato 5 trofei con la maglia dei Lancieri: due campionati di Eredivisie, due Coppe e una Supercoppa d'Olanda.

Con il sempre più probabile addio in estate di Ghoulam, il Napoli continua la ricerca di un esterno da mettere a disposizione di Luciano Spalletti e alternare a Mario Rui. Nella lista dei desideri dei partenopei c'è proprio Tagliafico: sono attesi segnali definitivi nei prossimi giorni.