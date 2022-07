Il Napoli insiste per Kepa: contatti in corso con il Chelsea

I due club hanno trovato l'intesa sull'ingaggio del portiere spagnolo: per la fumata bianca serve l'accordo definitivo sui bonus.

Un'alternativa di lusso. O forse un nuovo titolare. Dopo aver accolto Kim Min-Jae, difensore sudcoreano arrivato dal Fenerbahce per raccogliere la pesante eredità lasciata da Koulibaly, il Napoli si concentra sul nuovo portiere che andrà a completare il reparto con Alex Meret.

Il club partenopeo continua a monitorare il mercato e va alla ricerca dell'erede di David Ospina, che ha lasciato gli 'Azzurri' dopo la naturale scadenza del contratto che lo legava al Napoli fino allo scorso 30 giugno.

Il profilo scelto dalla società di De Laurentiis è Kepa Arrizabalaga, portiere classe 1994 del Chelsea. Lo spagnolo non è la prima scelta nelle gerarchie di Tuchel, che lo considera la riserva di Mendy, e vorrebbe cambiare maglia.

Napoli e Chelsea stanno dialogando per provare a sistemare tutti i dettagli. Secondo quanto riferisce 'Sky Sport', i contatti tra le parti sono vivi e le parti sono più vicine: accordo raggiunto sul pagamento dello stipendio di Kepa, con i 'Blues' che pagheranno il 75% della cifra percepita dall'ex Athletic, arrivato a Stamford Bridge per 80 milioni di euro e che non è mai riuscito a imporsi con la maglia del club londinese.

Al momento manca l'intesa sui bonus: il Chelsea ne vorrebbe due da 1,5 milioni di euro. Gli agenti stanno lavorando per provare ad abbassare le richieste del club londinese e sbloccare la trattativa per arrivare alla definitiva fumata bianca.