Il Napoli cade a Liverpool: PSG e Benfica restano le uniche imbattute d'Europa

Il ko degli azzurri ad Anfield non cambia le gerarchie del girone di Champions ma interrompe la striscia di imbattibilità di Spalletti e co.

Alla fine anche il Napoli deve arrendersi alla cabala. Gli azzurri escono sconfitti dalla trasferta di Anfield contro il Liverpool, match che ha chiuso il girone A di Champions League.

Un ko assolutamente indolore quello subito dalla squadra di Luciano Spalletti, che chiude in ogni caso in vetta al gruppo con la sicurezza di stare in prima fascia al momento dei sorteggi per la fase a eliminazione diretta.

Si interrompe però il record di vittorie consecutive del Napoli, autore di tre vittorie consecutive tra campionato e Champions League.

Il 2-0 incassato dalla squadra di Klopp rappresenta anche la prima sconfitta stagionale per gli azzurri, che fino a questo momento avevano raccolto 15 successi e due pareggi nelle 17 partite giocate fino a questo momento.

L'ultima volta che una squadra era stata in grado di imporsi sulla banda Spalletti risale al 24 aprile 2022, quando l'Empoli fu autore di una clamorosa rimonta al Castellani vincendo per 3-2 dopo essere stata sotto di due reti per la maggior parte del tempo.

Il Napoli abbandona dunque il gruppo ristretto di squadre che ancora non hanno perso una partita nel corso di questa stagione.

Restano in due: PSG e Benfica, le due avversarie del girone di Champions della Juventus e già sicure di un posto agli ottavi di finale.

I francesi dominano la Ligue 1 con 35 punti, frutto di 11 vittorie e due pareggi, e anche in Europa si trovano in vetta con 11 punti dopo 3 vittorie e 2 pari.

I lusitani di punti in campionato ne hanno invece 31 ma sono in ogni caso al comando della classifica grazie a 10 successi e 1 pareggio, ma soprattutto condividono il numero di punti accumulati con il PSG in Champions e sarà proprio l'ultimo turno a stabilire chi andrà in prima fascia.

Un minimo spiraglio di speranza per la Juventus, che in caso riuscisse a interrompere la striscia dei francesi potrebbe almeno essere sicura di retrocedere in Europa League. Ma occhio al Maccabi Haifa...