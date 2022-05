Il Nantes si prende la Coppa di Francia: primo trofeo dopo 21 anni

Ci sono voluti ventun'anni, ma alla fine il Nantes ce l'ha fatta. La squadra che tra fine '90 e inizi 2000 aveva saputo dominare in Francia e farsi strada in Europa è tornata a vincere un trofeo, conquistando la Coupe de France in finale contro il Nizza.

La rete decisiva è stata realizzata su calcio di rigore da Ludovic Blas, il talento più puro ma anche il trascinatore stagionale della formazione di Kombouaré. A nulla è valso l'assalto finale del Nizza, che si è infranto sul muro difensivo dei 'Canarini' e sui guantoni dell'ex Fiorentina Lafont, uno dei protagonisti di questa magica annata.

Tornato in Ligue 1 nel 2013, il Nantes non era più riuscito a riprendersi lo status di big di Francia, piombando nell'anonimato. Il club ha vissuto anche la tragedia di Emiliano Sala, scomparso nel 2019 in un incidente aereo mentre si recava a Cardiff per completare il suo trasferimento in Inghilterra.

Un ricordo sempre vivo, onorato con una vittoria storica che riporterà il Nantes a competere in Europa, con la qualificazione diretta alla prossima Europa League. Grande delusione invece per il Nizza, che non riesce a completare lo step successivo di un progetto ambizioso portato avanti con l'ingaggio di Galtier che stavolta, dopo l'impresa dello scorso anno con il Lille, si è fermato sul più bello.