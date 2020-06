Il Monza cerca il bomber per puntare la A: obiettivo Donnarumma

Adriano Galliani, dopo aver preso Barberis, è a caccia del bomber da almeno 20 goal per poter puntare la Serie A. Donnarumma sulla lista.

Dopo aver raggiunto la promozione in Serie B, il Monza di Galliani e Berlusconi vuole raggiungere la nella prossima stagione.O comunque, vuole provarci seriamente, mettendo nelle mani di Brocchi una rosa attrezzata e molto competitiva.

Dopo aver acquistato Barberis per il centrocampo, come annunciato da Galliani, adesso l'obiettivo si sposta in attacco. Il Monza cerca il classico bomber da Serie B pronto a segnare caterve di goal.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', questo nome corrisponde ad Alfredo Donnarumma. Dopo aver raggiunto la pomozione in Serie A con il a suon di goal, in questa stagione non ha giocato molto ed il suo addio a fine annata è quasi scontato.

Altre squadre

Il Monza lo punta con Brocchi che gli affiderebbe le chiavi del suo attacco. Nella passata stagione di Serie B Alfredo Donnarrumma ha vinto il titolo di capocannoniere con la maglia del Brescia, dimostrando di trovarsi meglio in cadetteria che nella massima divisione.