Il Milan su Quaresma: nome giovane per la difesa

In attesa di capire chi sarà l'allenatore e come evolverà il calciomercato, i rossoneri puntano il 18enne centrale dello Sporting Lisbona.

In attesa di capire il presente, relativamente al possibile ritorno della , il , come il resto delle squadre di Serie A, valuta come migliorare la propria squadra per la prossima annata. Tra i nuovi nomi nel taccuino rossonero anche il giovane Eduardo Quaresma.

18enne difensore centralle dello Lisbona, Quaresma è uno dei nuovi baby fenomeni su cui il conta per le prossime annate. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club lusitano ha rifiutato la prima offerta rossonera e starebbe facendo seriamente muro per trattenere il giocatore.

Non è mai facile del resto trattare con i big club portoghesei, disposti a cedere un proprio giocatore solamente davanti a cifre importanti e irrinunciabili. Quaresma non sarà comunque accantonato e anzi il Milan ha intenzione di tornare alla carica con più di 5 milioni di offerta, il quantitativo inizialmente messo sul piatto

Quaresma è riuscito ad attirare il forte interesse del Milan nonostante abbia giocato solamente nella squadra giovanile dello Sporting, nonchè nelle rappresentative Under 19, ed inferiori, del Portogallo. Lo Sporting l'ha messo sotto contratto fino al 2021, ma senza rinnovo e adeguamento, diverse big sono pronte a portarlo tra le proprie fila.

Il mercato non è per ora nè iniziato, nè tanto meno ovviamente entrato in una fase importante, ma il nome di Quaresma è tra quelli più chiaccherati nell'ultimo periodo. Il Milan ha avuto diverse difficoltà con i centrali prima dello stop per coronavirus e il giovane, appena 18enne, non sarebbe una soluzione, ma un punto per il futuro.

Insieme a Quaresma, il Milan dovrà per forza di cose puntare anche su un centrale esperto. Questioni future, capaci di allargarsi solamente quando si conoscerà il nome dell'allenatore che guiderà i meneghini nell'annata 2020/2021.