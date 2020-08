Il Milan piomba su Brahim Diaz: si lavora al prestito

Brahim Diaz, classe 1999 di proprietà del Real Madrid, piace molto al Milan. Giovane e di talento, è il profilo perfetto per il nuovo corso.

Non c'è solo Ibrahimovic tra i pensieri del , ne soltanto Bakayoko, che comunque continua a piacere al Diavolo. Come riportato da 'Sky Sport', c'è un nome nuovo sul taccuino di Maldini e Massara.

Il Milan lavora per acquistare Brahim Diaz, in prestito con diritto di riscatto. Il club rossonero sta trattando per il prestito perché il non ha intenzione di cederlo definitivamente.

Classe 1999, spagnolo che può giocare sia da esterno offensivo che da trequartista. A gennaio del 2019 il lo ha ceduto al Real Madrid per 17 milioni di euro.

Altre squadre

In un anno e mezzo con il Real Madrid ha giocato poco, con dieci presenze ed un goal. Adesso il Milan vorrebbe puntare su di lui, continuando nel progetto di svecchiamento della rosa e forzando ancor di più lo sviluppo della linea verde.