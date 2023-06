Il Milan pensa a Luka Romero: l'argentino è in scadenza con la Lazio

Il Milan è interessato a Luka Romero: l'attaccante argentino è in scadenza di contratto con la Lazio e potrebbe arrivare a zero.

Un nome nuovo per l'attacco del Milan. Secondo quanto riferito da 'Sky', il club rossonero avrebbe individuato in Luka Romero un potenziale rinforzo per l'estate.

L'attaccante argentino è infatti in scadenza di contratto con la Lazio e potrebbe dunque approdare in rossonero a parametro zero, andando a puntellare il pacchetto avanzato del Diavolo.

Nato in Messico, ma in possesso sia del passaporto argentino che di quello spagnolo, il classe 2004 veste la maglia biancoceleste dall'estate del 2021, quando il club capitolino l'ha ingaggiato dopo l'esperienza al Mallorca.

L'esterno offensivo, nei suoi primi due anni in Italia, ha giocato 21 partite complessive segnando un solo goal, quest'anno contro il Monza, che gli ha consentito di diventare il primo 2004 ad andare a segno in massima serie. Un primato che evidentemente non gli è bastato per garantirsi la riconferma agli ordini di Maurizio Sarri.

Il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno e per l'esterno offensivo la possibilità di continuare a misurarsi con il calcio del Belpaese potrebbe essergli offerta dal Milan, a questo punto pronto a sferrare l'assalto decisivo.