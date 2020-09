Gazzetta dello Sport - Il Milan insiste per Milenkovic, sul tavolo spunta Chiesa

Sono due pupilli di Stefano Pioli, che l'allenatore vorrebbe portare al Milan. La Fiorentina ha leggermente abbassato le pretese economiche.

Nonostante il calciomercato abbia già regalato a Stefano Pioli alcuni colpi di spessore, su tutti l'acquisto di Sandro Tonali, il non ne vuole sapere di fermarsi. Sulla lista di Gazidis e Maldini ci sono un difensore centrale e anche un nuovo esterno d'attacco.

Ma non sono obiettivi a caso, sono soprattutto due i nomi che piacciono per questi ruoli. Il primo è Nikola Milenkovic, difensore centrale della che Stefano Pioli ha allenato e stima molto; il secondo gioca sempre a Firenze e risponde al nome di Federico Chiesa, che insieme a Tonali è sicuramente tra i migliori talenti italiani.

Un progetto, quello della linea verde, che è fisso nella gestione del calciomercato del Milan. Come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', rispetto a qualche settimana fa, la Fiorentina pare aver abbassato leggermente le pretese economiche.

Potrebbero "bastare" 40 milioni di euro per Chiesa e 25 per Milenkovic, anche se difficilmente il Milan potrà imbastire operazione di questo calibro a titolo definitivo. Per questo, soprattutto insieme all'agente del serbo Fali Ramadani, sta cercando di studiare delle alternative.

Entrambi i giocatori hanno il contratto in scadenza nel 2022 e alla Fiorentina potrebbe far comodo piazzare i due giocatori in questa sessione. La trattativa comunque è molto difficile ed il Milan potrebbe intant puntare un solo giocatore tra i due, con il ruolo di difensore centrale sicuramente più urgente da coprire.