Il Milan ha deciso: vuole tenere Brahim Diaz a titolo definitivo

Come appreso da Goal, il Milan vuole trasformare il prestito di Brahim in acquisto. Ma c'è da fare i conti col Real e con la volontà del giocatore.

Il Milan è contento di Brahim Diaz. Nonostante lo spagnolo, di fatto, parta in seconda fila rispetto ad altri compagni, Çalhanoglu in primis. Rossoneri ampiamente convinti delle sue potenzialità, tanto che la volontà del club è chiara: quella di tenerlo a Milano.

Come appreso da Goal, il Milan si è già mosso con il Real Madrid, a cui ha già comunicato il proprio desiderio di trasformare il prestito di Brahim in acquisizione a titolo definitivo. Operazione non semplice, anche perché nel contratto del trequartista non è presente alcun diritto di riscatto.

"Il calciatore spagnolo si lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2021", precisava il Milan lo scorso 4 settembre, al momento di annunciare l'arrivo in Italia del giocatore del Real Madrid. Prestito secco, dunque. Senza riscatto incluso.

In questo senso, il Milan sarebbe disposto a offrire una cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro per avere Diaz a titolo definitivo. Il problema è che, se da un lato la cifra può sedurre il Real, dall'altro le Merengues non sembrano convintissime di disfarsi di un talento che, pur a distanza, stanno monitorando in maniera costante.

E poi c'è il secondo problema: Brahim Diaz spera sempre di avere una chance dal Real. In questo momento è diviso tra due fuochi: al Milan sta bene, ma sempre con quel rimpianto di non essere riuscito a dimostrare il proprio valore a Madrid.

In sostanza: se il Real deciderà di riportare alla base Diaz, come previsto dal contratto, il calciatore darà la preferenza a un ritorno in Spagna. Altrimenti sarà ben lieto di restare a Milano, questa volta a lungo termine. In questo momento, insomma, tutto è ancora in gioco. Il Milan spera