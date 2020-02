Il Mattino: offerta del Napoli per Tonali, 45 milioni non bastano

Il Napoli ha individuato in Tonali il sogno per rafforzare il suo centrocampo: affare complicato, Cellino pretende almeno 80 milioni di euro.

E’ considerato uno dei più grandi talenti in assoluto espressi negli ultimi anni dal calcio italiano e non è un caso che il suo nome negli ultimi mesi sia stato accostato con sempre maggior costanza a quello dei migliori club nostrani ed europei.

Sandro Tonali sarà, con ogni probabilità, uno dei gioielli più ambiti nella prossima sessione di calciomercato estiva, ma per strapparlo al servirà una cifra elevatissima.

Come riportato da Il Mattino infatti, dopo i primi contatti avuti a gennaio, Aurelio De Laurentiis è tornato alla carica per il centrocampista delle Rondinelle. Pur di rafforzare il suo con un talento di tale valore, il patron azzurro ha messo sul tavolo una cifra che, bonus compresi, arriva a 45 milioni di euro.

Un’offerta importante per un ragazzo di 19 anni che è alla sua prima esperienza in serie A, ma non sufficiente. Massimo Cellino infatti non è disposto a cedere il suo cartellino per meno di 80 milioni di euro. Il Napoli non può spingersi fino a tanto, ma qualora le pretese dovessero abbassarsi De Laurentiis sarebbe pronto a riprovarci di nuovo.