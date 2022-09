Il Marsiglia travolge l'Angers: Tudor primo in Ligue 1 in attesa del PSG

La formazione guidata dal tecnico croato sbanca il campo dell'Angers e sorpassa il PSG in classifica: decisive le reti di Clauss, Suarez e Gerson.

Almeno per una notte il Marsiglia guarderà tutti dall'alto della classifica in Ligue 1. Nell'anticipo della nona giornata di campionato, la squadra di Igor Tudor ha dominato sul campo dell'Angers.

Un match decisamente senza storia, conclusosi sul risultato di 3-0, griffato dalle reti di Clauss, Suarez e dall'acuto finale di Gerson, ex di Roma e Fiorentina.

Per l'OM si tratta del settimo successo che vale il momentaneo sorpasso ai danni del PSG ora distante un punto, anche se i parigini possono già perfezionare il controsorpasso nel match del 'Parco dei Principi' contro la Roma.

Non c'era modo migliore per preparsi alla sfida di Champions League contro lo Sporting, in programma martedì sera al 'Velodrome'.

Una notte decisiva nella quale è vietato sbagliare davanti ad un pubblico tornato a sognare in grande e a godersi, almeno per una notte, la vetta del campionato francese.