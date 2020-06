Il Lipsia non riscatta Schick: la Roma pensa alla cessione in Premier League

Scaduta l'opzione del Lipsia per il riscatto di Patrik Schick: la Roma chiede almeno 25 milioni, Tottenham e Newcastle interessate.

Una stagione positiva e forti segnali di riscatto per Patrik Schick, che non è però riuscito a convincere il : 10 goal in 20 partite per il talento ceco, non abbastanza per strappare il riscatto del club tedesco.

E' infatti scaduta ieri l'opzione per il riscatto da parte del Lipsia, che dunque ha deciso di non puntare sul giocatore di proprietà della : o almeno non a certe cifre. Il club della vuole infatti proporre un nuovo accordo sulla base di 20 milioni, mentre la Lupa ne chiede almeno 25.

Altre squadre

Dal canto suo il giocatore ha già comunicato il proprio gradimento verso una permanenza in , ma a questo punto i vertici della Roma potrebbero decidere di volgere altrove le proprie attenzioni.

Schick piace infatti anche in Premier League, dove e hanno già chiesto informazioni, anche se entrambe le squadre inglesi non lo considerano una prima opzione di mercato.

Nelle ultime ore è spuntata anche una nuova ipotesi: quella del vice Benzema al , che dovrebbe cedere a breve Jovic dopo il flop dell'ultima annata. La Roma sarà aperta ad ascoltare tutte le proposte, ma senza fare sconti.