Il Lipsia conferma, incontro con Haaland: "Ma nessun annuncio"

Nagelsmann, tecnico del Lipsia, ha parlato con il giovane norvegese: "Ho provato a spiegare ad Haaland la mia idea di calcio".

Tutti lo vogliono, dalle nuove big, alle classiche grandi del calcio europeo. Prima di arrivare in una super potenza, però, Erling Braut Haaland potrebbe fare uno step intermedio, così da migliorarsi ulteriormente per evitare di bruciarsi al cospetto dei fuoriclasse del vecchio continente. Magari a .

Prossimo a lasciare il nel 2020 a meno di sorprese, Haaland ha incontrato il Lipsia per un possibile trasferimento, come confermato dal giovane tecnico del team tedesco, Julian Nagelsmann. Una conversione tra i due per provare a convincerlo ad un approdo in città in una delle due prossime finestre di trattative.

Nagelsmann lo asptta a braccia aperte:

"Ho provato a spiegare ad Haaland la mia idea di calcio. E' stata una buona conversazione, ma non c'è niente da annunciare".

Haaland ha comunque potuto conoscere il punto di vista di Nagelsmann, tra l'altro di appena tredici anni più vecchio. L'allenatore del Lipsia spera che quanto detto all'attaccante norvegese possa convincerlo ad accettare la sua squadra e non il , altra pretendente incontrata dal giocatore.

Difficilmente Haaland partirà comunque a gennaio:

"Non abbiamo urgenza di acquistare un attaccante, ma guardiamo comunque a opportunità per nuovi giocatori".

Haaland proverà a guidare il Salisburgo alla vittoria del campionato austriaco e magari dell' , poi potrà pensare al futuro.

La bagarre per acquistarlo va avanti da mesi, con il Lipsia però grande favorito visti i rapporti tra le due società e la volontà del ragazzo di approdare in una squadra in cui possa essere protagonista, senza però una pressione infinita addosso.