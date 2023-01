Il Lille fa sul serio per Shomurodov: offerti 13 milioni alla Roma

Non solo l'interesse del Torino, sull'attaccante uzbeko si segnala il blitz del club francese che ha messo sul piatto un'offerta da 13 milioni.

Si lavora alacremente in casa Roma anche sul fronte uscita. Tra i profili più richiesti - ed evidentemente non più al centro del progetto giallorosso - c'è anche Eldor Shomurodov.

L'attaccante uzbeko, impiegato soltanto per 151 minuti in stagione da José Mourinho, è destinato a lasciare la capitale. Su di lui, infatti, si registra l'interesse del Torino di Juric, ma soprattutto la prima consistente offerta da parte di un club estero.

Stiamo parlando del Lille, guidato dall'ex tecnico romanista Paulo Fonseca. I francesi hanno messo sul piatto una proposta da 13 milioni di euro per strappare il sì da parte della società romanista.

E' attesa, ora, la risposta definitiva da parte della Roma che potrebbe dare il via libera alla finalizzazione dell'affare. Shomurodov, che in Italia ha vestito anche la maglia del Genoa, potrebbe salutare il campionato di Serie A dopo poco meno di tre anni: all'orizzonte, in caso di fumata bianca, un nuovo capitolo tutto da scrivere in Ligue 1.