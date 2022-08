Il Leicester vuole Boga: contatti in corso con l'Atalanta

L'ivoriano classe 1997 può lasciare il club orobico dopo otto mesi dal suo arrivo dal Sassuolo: gli inglesi hanno presentato una proposta ufficiale.

Il Leicester è pronto a pescare ancora in Serie A e in casa Atalanta. Il club britannico ha messo nel mirino Jeremie Boga per rinforzare l'attacco di Brendan Rodgers.

Come riferisce Sky Sport, le 'Foxes' stanno trattando con il Torino il ritorno in granata di Dennis Praet e si sono cautelati avviando i contatti con l'Atalanta per l'ivoriano, numero 10 della Dea.

Nelle ultime ore è stata formulata una proposta ufficiale da parte del Leicester, che ora attende la risposta dell'Atalanta, con cui Boga ha collezionato in otto mesi due goal e un assist in 23 presenze.

Per Jeremie Boga, classe 1997 nato a Marsiglia ma di nazionalità ivoriana, si tratterebbe di un ritorno in Inghilterra. L'ex Sassuolo è, infatti, cresciuto nelle giovanili del Chelsea, con cui ha esordito a 20 anni e 7 mesi, con Antonio Conte in panchina nel 2017 contro il Burnley.

Poi il prestito a Rennes, in Francia, e Granada, e Spagna, prima dell'avventura in Championship con il Birmingham e l'approdo in Serie A con il Sassuolo.

Il Leicester e Boga attendono la risposta dell'Atalanta, che sta riflettendo dopo aver ricevuto l'offerta. Il futuro dell'ivoriano è già in bilico dopo soli otto mesi in maglia nerazzurra.