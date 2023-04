Il Leicester ha scelto: Dean Smith nuovo allenatore, nello staff anche Terry

Il sostituto di Rodgers è l'ex manager del Norwich, esonerato a dicembre: con lui John Terry e Craig Shakespeare. Contratto fino a fine stagione.

I tempi di Claudio Ranieri e del leggendario titolo di Premier League conquistato nel 2016 sono lontani, ma intanto c'è una stagione da salvare. E per far questo il Leicester ha deciso di affidarsi a Dean Smith: sarà lui il nuovo allenatore delle Foxes, che hanno dunque scelto il sostituto di Brendan Rodgers.

Smith, quarantaduenne inglese, ex manager anche dell'Aston Villa, ha iniziato la stagione sulla panchina del Norwich City, formazione di Championship: i Canaries lo hanno però esonerato a fine dicembre. Secondo 'Sky Sports UK', l'accordo è stato raggiunto: il nuovo allenatore firmerà un contratto a breve termine, fino alla conclusione della stagione, con la possibilità che l'accordo venga prolungato in caso di buoni risultati.

Nello staff di Smith sarà presente un volto noto del calcio inglese, europeo e mondiale: John Terry. L'ex difensore e capitano del Chelsea ha dei trascorsi recenti con lui all'Aston Villa, con tanto di promozione dalla Championship alla Premier League.

Ma Terry non sarà l'unico personaggio di rilievo nel nuovo staff tecnico del Leicester: con lui anche Craig Shakespeare, ex manager proprio delle Foxes, prima assistente e poi successore di Ranieri, capace nel 2017 di portare il club fino ai quarti di finale di Champions League. Con Smith e Terry ha già lavorato al Villa, seguendo successivamente il capo allenatore al Norwich.

Questa, dunque, sarà la nuova formazione che proverà a portare il Leicester in salvo: attualmente la squadra campione d'Inghilterra nel 2016 è penultima in Premier League, con il solo Southampton alle spalle e a -2 dalla zona salvezza. Sabato è arrivata l'ennesima sconfitta: 0-1 al King Power Stadium contro il Bournemouth.

L'esordio di Smith (e di Terry, e di Shakespeare) sulla panchina del Leicester sarà un vero e proprio battesimo di fuoco: sabato prossimo Vardy e compagni sono attesi sul proprio campo dal Manchester City, tornato concretamente in lotta per il primo posto grazie al pareggio dell'Arsenal a Liverpool. Non esattamente l'avversario più morbido contro cui far partire una rimonta salvezza.