La serie 'Il Grande Gioco' prodotta da Sky Original è dedicata al mondo del calciomercato: ecco dove vederla e quando sarà disponibile.

Il calciomercato al centro di una serie tv. Il titolo della produzione Sky Original è 'Il Grande Gioco', che verrà trasmessa in esclusiva da Sky a partire da novembre.

IL GRANDE GIOCO: PROTAGONISTA E TRAMA

Il protagonista de 'Il Grande Gioco' è l'attore Francesco Montanari, già popolarissimo protagonista di un'altra serie Sky come 'Romanzo criminale'. Montanari interpreta Corso Manni, fino a una decina di anni prima star nel mondo dei procuratori calcistici, caduto in disgrazia per un presunto legame con il mondo delle scommesse clandestine.

IL CAST DE IL GRANDE GIOCO

Oltre a Francesco Montanari fanno parte del cast anche Elena Radonicich nei panni di Elena De Gregorio, ex moglie di Manni e procuratrice, il vincitore del David di Donatello nonché candidato all’Oscar Giancarlo Giannini che interpreta Dino De Gregorio, il padre di Elena, fondatore e CEO dell’agenzia di calciatori più potente in Italia, Lorenzo Cervasio nei panni di Federico De Gregorio, fratello minore di Elena, Jesus Mosquera Bernal che interpreta il campione Carlos Quintana, Lorenzo Aloi nei panni di Marco Assari, giovane e talentuosissimo procuratore, Giovanni Crozza Signoris che sarà la giovane promessa del calcio Antonio Lagioia e Vladimir Aleksic nei panni di Sasha Kirillov, procuratore russo senza scrupoli.

DOVE VEDERE IL GRANDE GIOCO IN TV E STREAMING

La serie 'Il Grande Gioco' prodotta da Luca Barbareschi e diretta da Fabio Resinaro & Nico Marzano, sarà disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW in tutti i Paesi in cui Sky è presente a partire da novembre. La distribuzione internazionale è di NBCUniversal per conto di Sky Studios.