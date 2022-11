Il Galatasaray dilaga nel segno di Icardi e Mertens: 7-0 all'Istanbul Basaksehir

La formazione allenata da Okan dilaga nel derby: per l'ex attaccante dell'Inter un goal su rigore e due assist. In rete anche il belga.

L'anno solare del Galatasaray si chiude con una prova da urlo nel derby di Istanbul contro il Basaksehir. La squadra di Okan Buruk, infatti, ha travolto in trasferta i rivali concittadini con un clamoroso 7-0.

Uno score impressionante, a maggior ragione se si pensa che le due squadra si presentavano allo scontro diretto con gli stessi punti in classifica.

E invece, in campo, di equilibrio non ce n'è mai stato: il Galatasaray ha dominato in lungo e in largo, trascinato dalle vecchie conoscenze della Serie A, ovvero Mauro Icardi e Dries Mertens.

L'attaccante argentino, dopo il vantaggio griffato Akturkoglu, ha firmato il raddoppio sul calcio di rigore. Prima dell'intervallo, invece, l'autorete di Ndayishimiye ha spento di fatto qualsiasi speranza per la squadra dell'altro ex interista Emre Belozoglu.

Nella ripresa gli ospiti non hanno praticamente mai staccato il piede dall'acceleratore: Icardi ha propiziato gli altri due sigilli di Akturkoglu (tripletta per lui), mentre nel mezzo c'è stata gloria anche per Mertens, autore del momentaneo 5-0. A due minuti dal novantesimo è arrivato lo squillo finale di Bardakci, servito da Mata.

Finisce 7-0 e la contemporanea (e clamorosa) sconfitta della capolista Fenerbahce contro il Giresun, proietta il Galatsaray a soli due punti dalla vetta.