Il Frosinone vola: quinta vittoria consecutiva e primo posto in Serie B

I ciociari sono in vetta in solitaria in Serie B. Cinque vittorie consecutive, gioco corale e un grande obiettivo: la 3ª promozione della loro storia.

È un Frosinone in formato extra large. I ciociari stanno dominando il campionato di Serie B con 27 punti, ben 5 in più del Genoa all'inseguimento e puntano alla terza promozione in Serie A della loro storia. E pensare che fino a un mese fa, le prospettive della squadra allenata da Fabio Grosso erano ben diverse. Il ko a Parma rappresentava la terza sconfitta in 7 partite di campionato giocate - praticamente la metà - e la zona play off assottigliata a un miraggio. Dal successo dell'8 ottobre contro la SPAL in poi, il Frosinone ha però ingranato una marcia inarrestabile. Cinque vittorie consecutive, frutto di 9 goal realizzati e appena 2 subiti, e una rimonta che nel giro di 28 giorni ha portato i gialloblù in vetta al campionato. La forza del Frosinone in questo momento risiede nel non avere un giocatore chiave, un trascinatore che sia costante per rendimento e goal segnati. Tutti sono protagonisti nella rosa allestita da Grosso, uno dei quattro allenatori campioni del Mondo nel 2006 e che ora allenano in Serie B (gli altri sono Daniele De Rossi, Filippo Inzaghi e Fabio Cannavaro). Da Mazzitelli a Rohden, da Moro a Mulattieri, tutti stanno trovando il loro spazio e ripagando la fiducia del proprio tecnico con goal e prestazioni di livello. A questo punto l'obiettivo del Frosinone non può quello di tornare in Serie A, centrando la terza promozione nel giro di 8 anni dopo quelle del 2015 e del 2018. Scelti da Goal Probabili formazioni 13ª giornata: El Shaarawy dal 1' nel derby

Serie A: infortunati, squalificati e diffidati

Serie A, la programmazione tv tra Sky e DAZN

Date, partite e orari: il calendario della Serie A

Guida TV: calcio in diretta TV e streaming