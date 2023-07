Francesco, figlio del politico italiano, giocherà nella squadra dell'Università della Florida: in Italia ha giocato con Prato, Pistoiese e Poggibonsi.

Francesco Renzi, figlio del politico italiano Matteo Renzi, si appresta a volare negli Stati Uniti per proseguire il proprio percorso universitario e in parallelo anche la carriera da calciatore.

Il 22enne, di ruolo attaccante, è stato infatti ufficializzato come nuovo giocatore della Florida International University, la quale l'ha presentato sui propri canali social.

Cresciuto nel settore giovanile dell'Udinese, Renzi ha esordito nel 2020 tra i professionisti, giocando con la Pistoiese in Serie C. Nelle stagioni seguenti ha cercato fortuna scendendo di categoria e giocando in Serie D.

Dopo aver militato nel Poggibonsi è poi passato al Prato e nell'ultima stagione ha chiuso il campionato con 7 goal all'attivo. E ora ad attenderlo c'è una nuova e affascinante avventura oltre Oceano.