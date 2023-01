Il figlio di Julio Cesar prova a farsi strada in Spagna: Cauet Werner al Rayo Vallecano

Nuova avventura per il brasiliano classe 2002, figlio dell’ex portiere dell’Inter Julio Cesar: il 20enne terzino sinistro arriva dal Real Ávila.

Un nuovo capitolo, una nuova sfida per Cauet Werner: il classe 2002 è un nuovo giocatore del Rayo Vallecano B.

Il club spagnolo, attualmente all’ottavo posto in Liga, ha annunciato di aver ingaggia per la formazione riserve il 20enne terzino sinistro, figlio dell’ex portiere di Inter e Brasile Julio Cesar.

Cauet Werner ha deciso di seguire le orme di papà Julio Cesar e inseguire il sogno di diventare un calciatore. A differenza dell’ex nerazzurro, il 20enne ha scelto di ricoprire il ruolo non di portiere come l’ex Flamengo e Benfica, ma di terzino sinistro e ala all’occorrenza.

Cresciuto nel vivaio del Belenenses, in Portogallo, è passato nelle fila del Real Avila. Ora la chiamata del Rayo Vallecano per continuare il percorso verso il grande calcio.



“Un sogno che si avvera, Un piccolo passo nel grande cammino che Dio ha scritto! Grazie mille per l'ottimo lavoro” ha scritto su Instagram il laterale mancino.





In occasione delle foto di rito per l’annuncio, Cauet Werner ha posato insieme a suo padre, Julio Cesar. Il terzino classe 2002 sarà subito a disposizione della formazione B e potrebbe essere già convocato per la sfida in programma l’8 gennaio contro il Pozuelo.