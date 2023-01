Il figlio di Cristiano Ronaldo segue papà: passa alla Mahd Academy

Il figlio del talento portoghese cinque volte Pallone d'Oro lascia le giovanili del Manchester United e si unisce alla Mahd Academy.

Da diverse settimane Cristiano Ronaldo è diventato un nuovo calciatore dell'Al-Nassr, dopo aver rescisso il suo accordo con il Manchester United.

Stipendio e accoglienza da record per il fenomeno portoghese, pronto a esordire con la nuova maglia nei prossimi giorni.

A seguirlo in Arabia Saudita c'è anche suo figlio, Ronaldo Junior, che si unisce alla Mahd Academy, squadra giovanile del campionato saudita.

Il figlio di Cristiano ha trascorso due anni nell'academy della Juventus, prima di seguire il papà al Manchester.

Da capire quando esordirà con la nuova maglia, così come il papà, che dovrebbe però debuttare in maniera ufficiosa nell'amichevole contro il PSG in programma il 19 gennaio.