Il desiderio di Luis Enrique: "Ho chiesto alla Federazione di giocare in rosso"

E' tutto pronto per l'esordio della Spagna ai Mondiali del Qatar: le Furie Rosse debutteranno nel tardo pomeriggio di mercoledì 23 novembre con la sfida al Costa Rica.

Nel corso di una delle sue consuete dirette 'Twitch', il ct Luis Enrique ha svelato una particolare richiesta da lui stesso avanzata nei confronti della Federazione.

in bianco che in rosso, e noi siamo 'La Roja'. Ho chiesto se si poteva cambiare questa cosa e domani giocheremo in rosso.

Nel corso della stessa diretta, il ct spagnolo è tornato anche sulla mancata qualificazione ai Mondiali dell'Italia:

Mi è dispiaciuto molto che non si sia qualificata. È ingiusto. Come può essere che una squadra che vince gli Europei non sia ai Mondiali? Ciò dimostra che non è facile qualificarsi".